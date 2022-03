Koningsdag 2022 in Maastricht wordt 'moment van verbroedering'

Muziek, dans en het Zuid-Limburgse verenigingsleven staan dit jaar centraal bij de viering van Koningsdag in Maastricht. Vandaag is het programma gepresenteerd voor de festiviteiten op 27 april.

Koning Willem-Alexander viert dit jaar, samen met zijn familie, zijn 55ste verjaardag in de Limburgse hoofdstad. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst komt er een grote delegatie naar Maastricht, maar namen worden nog niet genoemd.

Vanwege corona ging Koningsdag in 2020 niet door. Vorig jaar waren Willem-Alexander en zijn gezin op de High Tech Campus in Eindhoven voor een "Koningsdag op afstand".

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake is blij dat haar stad dit jaar de koning ontvangt. "Het was een lange en bochtige weg om hier te komen. Koningsdag is voor ons een moment van verbroedering: laat zien dat je bij elkaar hoort en samen een feest kunt vieren."

Van fanfare tot Rowwen Hèze

In het programmaboekje staat dat muziek tijdens het bezoek de boventoon voert. Zo zijn er fanfares die over de Sint Servaasbrug paraderen en voor de bus met het koninklijk gezelschap uitlopen.

Na de ontvangst, door de burgemeester en gouverneur Emile Roemer, volgt er een wandeling door het centrum. "Het bourgondische leven, de vlaai, het carnaval, de fanfares, Rowwen Hèze en André Rieu; ze zullen niet ontbreken", schrijft 1Limburg.

Rond 13.00 uur is het officiële gedeelte van het koninklijk bezoek aan Maastricht voorbij en begint er een groot feest op het Vrijthof.