Bosatlas over klimaat: warmere Koningsdagen, sneeuwklokjes bloeien eerder

Nederland is niet alleen natter geworden, de afgelopen jaren is ons land ook een stuk zonniger geworden. Per jaar schijnt gemiddeld 1774 uur de zon. "De verklaring is dat er minder bewolking is. Er is vaker een warme, droge oostenwind. En hoe dat dan weer komt, weten we niet zeker. Het kan klimaatverandering zijn doordat het Middellandse Zeegebied veel warmer is. Maar zeker is dat niet, het kan ook toeval zijn. Er zijn ook altijd langjarige variaties in de temperatuur of wind."

Het KNMI werkt op dit moment aan nieuwe klimaatscenario's. Daarin staan ook voorspellingen over hoe de toekomstige winters en zomers eruit gaan zien vertelt Siegmund: "Ze worden beide warmer. En als je naar de neerslag kijkt: de winters worden ook natter. In de zomer blijft waarschijnlijk dezelfde hoeveelheid regen vallen of het wordt juist wat minder. Maar zware buien en extreme neerslag gaan juist toenemen."