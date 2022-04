Henny Vrienten was een muzikale duizendpoot

Gitarist, componist en zanger Henny Vrienten hing in de jaren 80 in posterformaat in veel tienerkamers aan de muur. De zanger van Doe Maar was toen zelf al in de dertig, maar de band was mateloos populair bij tienermeisjes. Tijdens concerten van de band vielen ze massaal in katzwijm.

"Ik dacht: ik ben dertig en hier staan allemaal meisjes van twaalf, wat doe ik hier?", zei Vrienten daar later over tegen VPRO's 3voor12. "Achteraf heb ik gezien hoe mooi het was, vier van die ouwe hippies die een teeniebopperbandje werden."

Vanmiddag kwam het bericht dat Henny Vrienten is overleden, op 73-jarige leeftijd. Een terugblik op zijn leven: