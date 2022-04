Leadzanger Henny Vrienten (73) van Doe Maar overleden

Zanger Henny Vrienten van Doe Maar is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie aan concertorganisator Mojo laten weten. Het is niet bekendgemaakt waaraan Vrienten is overleden, maar hij was al langere tijd ziek.

Naast de voorman en bassist van de populaire popband Doe Maar was Vrienten ook componist, gitarist en pianist. Hij maakte muziek voor kinderprogramma's Sesamstraat en Het Klokhuis en bracht ook solo een aantal albums uit.

Ook schreef hij de muziek voor tientallen Nederlandse films en musicals. Hij ontving daarvoor de Zilveren en Gouden Harp, twee Gouden Kalveren en een Musical Award. Volgens Mojo werkte hij recentelijk aan de musical De Koning van Amsterdam, die later dit jaar in première gaat.

Vrienten is thuis in het bijzijn van zijn gezin overleden. De uitvaart vindt in besloten kring plaats. "De familie hoopt in alle rust en privacy afscheid te kunnen nemen en doet verder geen mededelingen", staat in een persverklaring. In september vorig jaar annuleerde Doe Maar een afscheidstournee omdat Vrienten ziek was.

Een terugblik op de carrière van de veelzijdige leadzanger van Doe Maar: