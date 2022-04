Schokkende beelden domineren hervatting proces fatale ontgroening België 

Het delen van de beelden wekte ergernis bij de advocaten van de familie van Dia, die vonden dat ze in de rechtszaal getoond moesten worden. Publieke omroep VRT bezit de beelden ook, schrijft de krant De Morgen, maar besloot die uit respect voor de familie niet te delen.

Het onderstreepte de vele gevoeligheden in de zaak die in België leidde tot een discussie over onder meer elitaire studentenclubs zoals Reuzegom. De achttien verdachten zijn allemaal van goede komaf.

Middelbareschoolvrienden van Dia spraken al vroeg de vrees uit dat de goede contacten van de Reuzegommers vervolging in de weg konden staan. De advocaat van Dia's familie stelde zelfs dat hij bijna geen neutrale rechtbank in Vlaanderen kon vinden. Overal was wel een band met het inmiddels opgeheven Reuzegom te vinden. De afgelopen tijd haalden de achttien verdachten, die allen bij de ontgroening aanwezig waren, vooral het nieuws vanwege de bekende topadvocaten die ze hebben ingeschakeld.

'Familie hoopt op eerlijke antwoorden'

Douglas De Coninck, misdaadjournalist van De Morgen, zegt in een podcast van zijn krant dat er vooral veel spijtbetuigingen en condoleances zijn te verwachten als de verdachten vanaf vandaag voor de rechter verschijnen. Het neemt niet weg dat de ondervraging door de rechter interessant zal worden.

"Want we weten in grote lijnen wat ze in de weken na het drama aan de politie hebben verklaard. Toen waren ze nog heel erg onder de invloed van het clubgebeuren", zegt De Coninck, doelend op de verklaringen die op elkaar afgestemd leken en het eensgezinde handelen na de ontgroening, zoals het zo goed als meteen opruimen van de ontgroeningsplek.

"Nu zijn we bijna 3,5 jaar verder en gaan we misschien het echte verhaal in horen in de rechtszaal. De familie zal op eerlijke antwoorden hopen. Voor hen is het belangrijk: wie is er op de rem gaan staan toen duidelijk werd dat die jongen naar ziekenhuis moest? En dan moet je zien of de eed die ze aan elkaar hebben beloofd voorrang gaat krijgen op eerlijk vertellen wat er is gebeurd."