Zaak over dood Belgische student door ontgroening na drie jaar van start

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over een fatale ontgroening van een Belgische student is van start gegaan in Hasselt. Eind 2018 kwam ingenieursstudent Sanda Dia (20) van de universiteit van Leuven om het leven tijdens een uit de hand gelopen ontgroening. Alle achttien leden van de betrokken studentenvereniging Reuzegom moeten zich voor de rechtbank verantwoorden.

Allereerst kwamen in de rechtbank een forensisch arts en andere medische experts aan het woord. Volgens hen is Dia overleden aan een zwelling in de hersenen door een te grote zoutopname.

Doodvonnis getekend

Tijdens de ontgroening moest de student liters vissaus drinken terwijl hij in ijswater moest zitten in een gat in de grond. "Op het moment dat hij uit dat gat gehaald is, is zijn doodvonnis getekend. Zijn overlijden was onvermijdelijk", zei een van de artsen tijdens de zitting.

De studenten van de elitevereniging worden pas in april volgend jaar gehoord. De mannen staan terecht voor onder meer dood door schuld, het niet verlenen van hulp en het toedienen van schadelijke stoffen. Ze riskeren een celstraf van maximaal tien jaar.