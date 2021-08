18 verdachten moeten voor de rechter komen vanwege omgekomen Belgische student

Achttien leden van een Belgische studentenvereniging moeten zich voor de rechter verantwoorden voor de dood van een medestudent ruim 2,5 jaar geleden. De verdachten kunnen de komende twee weken nog wel in beroep gaan tegen die uitspraak, schrijven verschillende Belgische media. Ze kunnen een gevangenisstraf van tien jaar krijgen.

De Belgische raadkamer volgt daarmee de vraag van het parket op. Dat wil na 2,5 jaar onderzoek de achttien verdachten vervolgen voor onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, onterende behandeling en schuldig verzuim. Ze moeten zich nu voor alle vier de beschuldigingen verantwoorden.

Fatale ontgroening

De toen 20-jarige Sanda Dia, ingenieurstudent aan de KU Leuven, kwam om het leven bij een ontgroening van de voormalige studentenvereniging Reuzegom. Alle achttien verdachten waren daarbij aanwezig.

Hij werd gedwongen om een liter gin, heel veel bier en grote hoeveelheden vissaus te drinken. Toen hij zo goed als bewusteloos was, werd over hem heen geplast. Vervolgens werd hij in bed gelegd, maar alle kranen in z'n studentenkamer werden afgeplakt zodat hij geen water kon drinken.

Artsen constateerden dat hij onderkoeld was en een zeer hoge concentratie zout in zijn bloed had, mogelijke vanwege de vissaus die hij had gedronken. Hij raakte in een coma en overleed een dag later.

Vorig jaar kwamen meer feiten naar buiten over hoe Dia omkwam, we maakten deze reconstructie: