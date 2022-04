Wekdienst 22/4: Vijf vrouwelijke IS-verdachten voor de rechter • Kamer praat over opvang Oekraïners

Wat heb je gemist?

Na een urenlang, nachtelijk overleg zijn de gesprekken van de coalitie over de Voorjaarsnota voorlopig klaar. Premier Rutte zei nu eerst in de komende weken met oppositiefracties te gaan praten over de begroting. Daarna is het de bedoeling dat de coalitiepartijen het overleg in mei weer oppakken, meldde de premier na afloop.

Rutte benadrukte dat de coalitie nog geen akkoord op hoofdlijnen heeft bereikt. Hij sprak van een proces dat "echt anders dan andere jaren" is. In het verleden probeerde de coalitie volgens hem de gesprekken altijd volledig af te ronden, maar ditmaal willen de leiders van VVD, D66, ChristenUnie en CDA op zoek naar breder draagvlak in de Kamer voor de gewijzigde begrotingsplannen.

Er moet zo'n 10 tot 15 miljard euro gevonden worden in verband met de onvoorziene uitgaven door onder meer defensie-investeringen, de stijgende inflatie en de spaartaks-compensatie. Volgens Rutte valt al wel te zien "waar het zou kunnen landen", maar zijn er "nog veel varianten denkbaar" voor de uiteindelijke vorm van de begrotingsplannen. Inhoudelijk wilde hij er nog niets over kwijt.