Rabobank koppelt betaaltransacties aan CO2-uitstoot

De Rabobank gaat bij klanten die dat willen de geschatte CO2-uitstoot van hun aankopen in de bankapp tonen. De bank hoopt dat het ertoe leidt dat klanten hun koopgedrag aanpassen en aankopen doen die minder CO2 uitstoten. De eerste duizend klanten kunnen dat vanaf vandaag doen. De bank heeft als streven dat de functionaliteit na de zomer voor alle particuliere klanten beschikbaar is.

De bank werkt daarvoor samen met fintech-platform Ecolytiq. De bank kan van klanten zien waar er met de betaalrekening is betaald en schat mede op basis daarvan hoeveel CO2 met een aankoop is uitgestoten. Om de inschattingen preciezer te maken, wordt klanten gevraagd of ze veel vlees eten en of hun huis goed geïsoleerd is.

"Dat is hartstikke moeilijk en het is daarom ook nog een inschatting", zegt Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank. "Je kunt week op week kijken of je CO2-uitstoot van uitgaven verandert en dat is zo belangrijk. Je wil dat mensen door dat inzicht hun gedrag gaan veranderen. Dan is het belangrijker om de verandering te zien dan om te weten hoe achter de komma de uitstoot per uitgave is."

Vingertje wijzen

In het buitenland is er een aantal banken dat de informatie al aan hun klanten toont. Ook creditcardbedrijven Mastercard en Visa zijn betrokken bij start-ups die de inschattingen maken. Mastercard gaf in samenwerking met een van die bedrijven een creditcard uit die automatisch blokkeert als er te veel uitgaven met een hoge CO2-uitstoot worden gedaan.

Zover wil de Rabobank niet gaan. "Het doel is absoluut niet om als bank met een vingertje te wijzen en sturend op te treden", zegt Baarsma. "We willen mensen inzicht geven in hun eigen gedrag en als ze het willen, dan kunnen ze hun gedrag aanpassen."

Extra betalen

Baarsma zou het nog beter vinden als op producten in supermarkten voortaan de CO2-uitstoot erbij staat. "Dan kunnen mensen goed geïnformeerd hun keuzes maken. Je wil dat er transparantie komt."

"Het is een goede eerste stap van de bank", zegt Laurens Sloot, hoogleraar Ondernemerschap in de detailhandel aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Als consument weet je nu niet precies wat de schade is van de producten die je koopt en je hoeft er al helemaal niet extra voor te betalen." Sloot vraagt zich wel af of het de taak van een bank moet zijn om inzicht te geven in dit soort zaken.

Rabo-klanten kunnen volgens de bank zonder extra kosten en vrijblijvend gebruikmaken van de tool in de bankapp, en zelf kiezen wanneer ze zich in- en uitschrijven.