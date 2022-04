IPCC: sneller en grootschaliger actie nodig, anders raken klimaatdoelen uit zicht

Blok verklaart waarom de goedkeuringssessie zo lang duurde. "De belangen zijn enorm. En er moet heel veel gebeuren, als je wilt voorkomen dat klimaatverandering echt uit de hand loopt."

Detlef van Vuuren van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit Utrecht, zegt dat de 1,5 graad alleen nog via een smal geitenpaadje bereikt kan worden. "Het nieuwe IPCC-rapport laat zien dat de komende jaren cruciaal zijn om aan het Parijsakkoord te voldoen." Voor de 1,5 graad moet de mondiale uitstoot vóór 2025 z'n hoogtepunt hebben bereikt en rond 2050 op nul uitkomen, waarna met verschillende technieken toch nog grote hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer gehaald moeten worden.

Landgebruik

In het rapport wordt ook aandacht besteed aan landgebruik. Bijna een vijfde van de totale wereldwijde uitstoot komt door de manier waarop er met land wordt omgegaan. Bijvoorbeeld ontbossing in de tropen, of de uitstoot van methaan en lachgas in de landbouw. "Dit betekent dat door ander landgebruik ook een grote winst te behalen valt", zegt Gert Jan Nabuurs van de Wageningen Universiteit, "als de ontbossing stopt en de landbouw andere methoden toepast".

Ook gaat het over het aanplanten van extra bossen, omdat die CO2 opnemen om te groeien. Tegelijk was dit een bron van meningsverschillen tussen landen, vertelt Nabuurs. "Er zijn landen die niet willen dat rijke landen hun schuld als het ware gaan afkopen door massaal bomen te planten in arme landen. Want het risico bestaat dat daardoor de voedselproductie in de knel komt. En zelfs al gaan de voedselprijzen daardoor maar iets omhoog, dan heeft dat voor arme landen al grote gevolgen."

Innovatie en gedrag

Innovatie en gedrag komen ook aan bod. Heleen de Coninck van de TU Eindhoven: "Nieuw in dit rapport is dat het de mogelijkheden schetst om de ernstigste klimaatverandering nog te voorkomen: mogelijkheden in gedragsverandering, politieke actie, innovatie en internationale samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van financiering en investeringen."

Bij gedragsverandering gaat het om energiebesparing, meer duurzame energie en vervoer of het eten van minder vlees en zuivel in rijke landen. Samen kan dit leiden tot een grote uitstootvermindering, van 40 tot 70 procent in 2050.