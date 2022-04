Spaartaks komende dagen en weken lastige financiële en juridische puzzel

De spaartaks, de belasting over het rendement op spaargeld en beleggingen, wordt de komende dagen en weken een lastige financiële en juridische puzzel voor het kabinet en de Tweede Kamer. Dat bleek vanavond opnieuw tijdens een Kamerdebat.

Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst maakte in de Kamer bekend dat er binnen een half jaar nog een belangrijke juridische uitspraak komt over de compensatie die de overheid aan spaarders moet geven. "Dit is het laatste nieuws en de Hoge Raad heeft mij verzekerd dat die uitspraak er binnen zes maanden is", zei Van Rij.

De uitspraak van de Hoge Raad kan grote invloed hebben op hoeveel miljarden euro's de overheid uiteindelijk moet terugbetalen aan onterecht geheven vermogensrendementsheffing.

Van Rij legde de Tweede Kamer uit dat het daardoor verstandig kan zijn nog niet met een heel brede, en dus dure, compensatieregeling te komen. Wel moeten sowieso de ongeveer 60.000 spaarders die tijdig tegen de heffing bezwaar hebben gemaakt en al van de rechter gelijk hebben gekregen, gecompenseerd worden.