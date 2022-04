Compensatie spaarders start op 1 juli, kan 12 miljard euro kosten

De Belastingdienst start op 1 juli met het compenseren van gedupeerde spaarders die een te hoge aanslag kregen op hun vermogen. Staatssecretaris Van Rij wil dit "rechtsherstel" voor de massaal ingediende bezwaarschriften begin augustus hebben afgerond, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Het is nog niet duidelijk wie precies een compensatie krijgt en hoe hoog dat bedrag wordt. De staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst wil eerst met de Tweede Kamer besluiten welke optie hiervoor het beste is. Twee opties zijn concreter uitgewerkt.

Geen ideale oplossing

De kosten tussen verschillende opties lopen nogal uiteen, van 2,4 miljard tot 11,7 miljard euro. "Natuurlijk gaan we het verleden rechtzetten, al is daar geen ideale oplossing voor", zegt Van Rij. "Alle opties die zijn onderzocht, hebben naast voordelen ook nadelen." Vanwege de grote budgettaire gevolgen wil hij eerst met de Tweede Kamer in gesprek. "Het is heel ingewikkeld."

Van Rij zegt dat er de komende tijd lastige keuzes gemaakt moeten worden. Hij zoekt al enige tijd naar oplossingen voor een grote weeffout in de belastingwet. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een grote groep spaarders te veel belasting heeft betaald in de periode tussen 2017 en 2021.