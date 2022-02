Kabinet zoekt oplossing voor spaarders die te veel betaalden

"Het is wel een ongelofelijk zooitje geworden in box 3", merkte PvdA-Kamerlid Nijboer op. Als alle spaarders en beleggers gerekend over 2017 tot en met 2021 hun belasting terugkrijgen dan komt dat neer op een tegenvaller van 20 miljard euro, rekende hij de staatssecretaris voor. Als alleen de 'echte' spaarders geld terug krijgen komt het op ongeveer 4 miljard.

Hoe groot gaat het gat worden?, wilde Nijboer weten. Van Rij wilde nog niet zeggen waar het kabinet aan denkt, maar liet doorschemeren dat het niet van plan is 20 miljard euro uit te keren.

Spoedwet

Om de fout in de belastingwetgeving voor de komende jaren te herstellen werkt Van Rij aan een tijdelijke spoedwet voor de belasting op sparen en beleggen. Want het kabinet rekent op die inkomsten en de staatskas kan dat geld niet missen.

De regeringspartijen streven ernaar om per jaar niet minder belasting te heffen. En het geld moet ook van dezelfde groep spaarders en beleggers komen, maar dan op een juridisch acceptabele manier. D66-Kamerlid De Jong: "We willen het in ieder geval niet halen bij de lonen, het onderwijs of het klimaat."

Voor de jaren na 1 januari 2025 had het nieuwe kabinet al afgesproken dat er een belastingherziening aan komt. Het voornemen is om spaarders en beleggers belasting te laten betalen over het rendement dat zij in werkelijkheid hebben behaald. Dit plan kan op veel steun rekenen in de Tweede Kamer, maar er is volgens het kabinet tijd voor nodig omdat het ingewikkeld is en de belastingdienst er nu niet klaar voor zou zijn.