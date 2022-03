Belastingseizoen geopend, nog geen oplossing voor box 3

Nu het belastingseizoen is geopend, is definitief duidelijk dat er geen oplossing is gevonden voor mensen met in box 3. De Hoge Raad stelde eind vorig jaar dat spaarders te veel 'spaartaks' hadden betaald, omdat er gerekend was met een fictief percentage, dat inmiddels veel hoger is dan de rente.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën dat de deadline, zoals verwacht, niet is gehaald en dat het aangifteprogramma van de Belastingdienst nog op de oude manier werkt. Daardoor zullen aanslagen te hoog uitpakken.

Van Rij zegt dat er rond begin mei, als de belastingaangiftes al binnen moeten zijn, een besluit wordt genomen. Veel mensen zullen dus een voorlopige aanslag krijgen die te hoog is. Zij kunnen kiezen om die te betalen en te laten verrekenen met de definitieve aanslag. Maar ze kunnen ook kiezen voor een "betaalpauze" en de voorlopige aanslag niet te betalen.