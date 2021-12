Hoge Raad: spaartaks in strijd met de wet

De Bond voor Belastingbetalers heeft met 60.000 mede-eisers deze zaak aangespannen. De Hoge Raad heeft nu uitspraak gedaan over dit ene specifieke geval. De Belastingdienst moet op basis van deze uitspraak nu ook de andere bezwaren bekijken.

'Serieus geld'

Jurgen de Vries van de Bond voor Belastingbetalers is blij met de uitspraak. "Dit is een geweldige overwinning voor belastingbetalers in Nederland. In 2017 hebben zo'n 60.000 mensen bezwaar gemaakt, maar er zijn in Nederland in totaal zo'n 1,3 miljoen spaarders in box 3, die allemaal al jaren te veel belasting hebben betaald. Wij vinden dat zij allemaal gecompenseerd moeten worden."

Het gaat volgens De Vries bij deze specifieke zaak om enkele duizenden euro's in 2017 en 2018. "Als je kijkt hoeveel mensen dit geraakt heeft, gaat het echt om serieus geld." Over de jaren 2019 en 2020 lopen er nog procedures.

Eén van de plannen in het nieuwe coalitieakkoord is om voor box 3 te kijken naar de werkelijk behaalde rendementen. De Vries roept het nieuwe kabinet op vaart te maken. "Het coalitieakkoord is eigenlijk nu al achterhaald. Ze kunnen nu niet doormodderen met het huidige systeem, terwijl de hoogste rechter van Nederland deze uitspraak heeft gedaan."