Van Rij: 200.000 bezwaarschriften spaarders op 'nette manier' afhandelen

Staatssecretaris Van Rij heeft zes maanden de tijd om te kijken op welke manier een groep van 200.000 gedupeerde spaarders compensatie kan krijgen. "We hebben die tijd om dat op een nette manier af te handelen."

Ook wil hij kijken of er iets geregeld kan worden voor de spaarders die officieel geen bezwaar hebben ingediend tegen hun te hoge aanslag op vermogen. "Strikt juridisch gezien zijn ze wel te laat", aldus de staatssecretaris Fiscaliteit in Nieuwsuur.

Van Rij ging in op een grote weeffout in de belastingwet, die het kabinet mogelijk miljarden euro's kan kosten. De afgelopen week heeft de Tweede Kamer uitgebreid gedebatteerd over de grote problemen rondom de vermogensrendementsheffing, ook wel spaartaks genoemd.

Een grote groep spaarders heeft er recht op geld terug te krijgen van de Belastingdienst, zo heeft de Hoge Raad bepaald. Het gaat om Nederlanders die spaargeld of ander vermogen zoals aandelen of een tweede huis hebben, en daar tussen 2017 en 2021 belasting over hebben betaald.

Wittebroodsweken snel voorbij

In de wet was vastgelegd dat de Belastingdienst een aanslag mocht baseren op een fictief rendement, een schatting dus. Maar in de praktijk bleken sommige spaarders dat fictieve rendement helemaal niet te hebben gehaald, dus ze moesten meer betalen dan hun spaargeld of aandelen in box 3 opleverden.

In totaal hebben zo'n 200.000 spaarders hiertegen bezwaar gemaakt en uiteindelijk heeft de Hoge Raad geoordeeld dat deze aanpak in strijd is met het eigendomsrecht. "Mijn wittebroodsweken waren heel snel voorbij", zei Van Rij.

Gegrond

Het kabinet erkent de uitspraak en heeft daarom vandaag de 200.000 bezwaren uit de periode 2017-2020 officieel officieel gegrond verklaard. Dat betekent dat deze spaarders in ieder geval op een vergoeding kunnen rekenen. Maar onduidelijk is nog in "welke vorm, wanneer en in welke mate" ze gecompenseerd worden, benadrukt Van Rij na afloop van de ministerraad. Hij beloofde in het debat al te zoeken naar een oplossing.

Tegenvaller van 20 miljard

Het is dus nog niet bekend hoeveel het kabinet de gedupeerde spaarders gaat uitbetalen. Als alle spaarders en beleggers uit de periode 2017-2021 belasting terugkrijgen kan dat neerkomen op een tegenvaller van zo'n 20 miljard euro. Als alleen de 'echte' spaarders geld terugkrijgen wordt nu uitgegaan van een bedrag van zo'n 4 miljard euro.