Voetballer Rai Vloet verdacht van veroorzaken dodelijk ongeluk

Voetballer Rai Vloet wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk waarbij een 4-jarige jongen om het leven is gekomen. Op een pro-formazitting zei het Openbaar Ministerie dat Vloet met onverantwoord hoge snelheid en onder invloed van te veel drank de auto bestuurde. Ook krijgt hij zijn ingenomen rijbewijs voorlopig niet terug.

Vandaag was de eerste zitting tegen Vloet, maar die ging eigenlijk alleen over de vraag of zijn rijbewijs, dat direct na het ongeluk werd afgepakt, nog ingetrokken blijft. De rechtbank heeft bepaald dat Vloets rijbewijs, gelet op de ernst van de verdenking en het belang van de verkeersveiligheid, in ieder geval tot 14 november ingevorderd blijft.

De advocaat van Vloet laat aan RTV Oost weten het besluit van de rechtbank te begrijpen. "Wij verzetten ons niet tegen het ingetrokken houden van het rijbewijs." Vloet was zelf niet aanwezig. De 26-jarige middenvelder voetbalde voor Heracles Almelo, maar die club schorste hem in januari nadat was gebleken dat zijn betrokkenheid bij het ongeluk groter was dan hij aanvankelijk had beweerd. Hij is is vorige maand overgestapt naar FC Astana in Kazachstan.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak zal op zijn vroegst in het najaar plaatsvinden.

Zeer hoge snelheid

Het ongeluk waarbij Vloet betrokken was, was vorig jaar november op de A4 bij Hoofddorp. Onderzoek wees uit dat de voetballer zelf achter het stuur zat. Ook had hij een te hoog alcoholpromillage. Uit de boordcomputer van zijn auto zou zijn gebleken dat hij veel te hard reed.