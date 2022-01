Voetballer Rai Vloet bestuurde auto tijdens dodelijke aanrijding met kind (4)

Heracles-voetballer Rai Vloet was de bestuurder van de auto die een ongeluk veroorzaakte waarbij een jongen van 4 om het leven kwam, meldt Omroep West. Bij de aanrijding was alcohol in het spel, laat een woordvoerder van de politie weten.

Het ongeluk gebeurde in november, op de A4. Vloet en een 27-jarige man zaten samen in de auto en botsten op een auto met daarin een man, een vrouw en twee jonge kinderen. De jongen van 4 raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis. Vloet en de andere man in de auto werden na het ongeluk aangehouden.

Vandaag werd bekend dat de middenvelder na een periode van afwezigheid weer aansluit bij de selectie van Heracles Almelo.

Onderzoek in afrondende fase

Technisch directeur Tim Gilissen van Heracles: "We vinden dat we het recht zijn beloop moeten laten. We kunnen en willen niet op de stoel van de rechter gaan zitten. We willen Rai als goed werkgever de kans geven zijn werk weer te hervatten, maar het blijft een vreselijke situatie met heel veel verdriet, vooral voor de getroffen familie. Natuurlijk is het een lastige beslissing en we snappen heel goed dat die emoties oproept, ook bij onszelf, maar het is een weloverwogen besluit."

Het onderzoek naar het dodelijk ongeluk is volgens de woordvoerder van de politie in de afrondende fase. Als het onderzoek is afgerond gaat het dossier naar het Openbaar Ministerie. En die bepaalt of er een strafzaak komt. Tot die tijd blijft Vloet verdachte.