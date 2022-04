Half miljoen Oekraïners afgevoerd naar Rusland? 'Alarmbellen rinkelen'

Er lagen koekjes en ijsthee klaar voor Mila Pantsjenko toen ze aankwam in de vluchtelingenopvang. Toch had de Oekraïense liever bedankt voor haar kamer met twee bedden, tv en een kleine koelkast in een Russisch sanatorium.

"Ik wil zo graag terug naar Oekraïne." Maar de 53-jarige Pantsjenko had geen keuze toen Tsjetsjeense militairen haar een maand geleden uit een schuilplaats in Marioepol zetten. Zonder voedsel, water of een veilig heenkomen was een reis naar Rusland de enige optie, vertelt ze persbureau Reuters. Ze had het geluk dankzij kennissen te kunnen doorreizen naar Italië.

Zo'n 500.000 Oekraïners zijn sinds het begin van de oorlog in Rusland terechtgekomen, daar zijn de strijdende partijen het min of meer over eens. Rusland noemt het een humanitaire missie, terwijl Oekraïne het regelrechte ontvoeringen vindt. President Zelensky spreekt van deportaties en een parlementslid riep het Rode Kruis op vermiste landgenoten op te sporen in Rusland.

"Het is heel moeilijk om zicht te krijgen op wat er allemaal precies gebeurt, maar de verhalen doen wel alarmbellen rinkelen", zegt Ruslandkenner Hubert Smeets. "Oekraïne wijst naar de deportaties in de Sovjetunie en 'filtratiekampen' tijdens de Tsjetsjeense Oorlog en die associatie is begrijpelijk."

Gedwongen evacuaties

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) spreekt van consistente berichten uit verschillende bronnen over gedwongen evacuaties. De organisatie noemt dat een oorlogsmisdaad als er geen militaire noodzaak voor is. Het Rode Kruis zegt geen informatie uit de eerste hand te hebben, maar noemt de verhalen "een punt van zorg".

De Oekraïense autoriteiten zeggen dat Rusland ook nu weer 'filtratiekampen' heeft opgezet waar burgers worden doorgelicht. Pantsjenko vertelt dat er van haar foto's werden gemaakt en vingerafdrukken genomen. Ook werd ze uitgebreid verhoord.

"Ze vroegen of we banden hadden met het Oekraïense leger en of we iemand van het Azov-bataljon kenden", somt ze op. Ook werd gevraagd hoe de Russische minderheid in Oekraïne is behandeld. Andere vluchtelingen werd gevraagd naar troepenbewegingen en achtergebleven familieleden.

Een anonieme vluchteling vertelde aan de nieuwssite Graty hoe haar telefoon werd afgenomen. "Ze sloten die aan op een computer voor 20 minuten en ik zag dat ze mijn contacten downloadden." Andere vluchtelingen zeggen dat personen met een nationalistische tatoeage, zoals het wapen van Oekraïne, eruit werden gepikt.