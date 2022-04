Ook Russen vluchten naar Nederland: 'Ik wil geen moordenaar worden'

Toen Nikita Romanov gebeld werd door het Russische leger vond hij het direct verdacht. Ze wilden zijn gegevens nalopen en vroegen hem langs te komen voor een gesprek, hoewel het alweer tien jaar geleden was dat hij in dienst had gezeten.

"Ik ben niet gek. Mij was duidelijk dat ze mij zouden dwingen een nieuw contract te ondertekenen", zegt de 30-jarige Rus. "Ik vreesde dat ze mij misschien wel naar Oekraïne zouden sturen om te vechten."

Romanov wilde niet meedoen aan "de tragedie van onze generatie", zegt hij in een gesprek met de NOS buiten het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Daarom is hij samen met zijn jongere broer - die in Rusland meedeed aan protesten en zich kritisch uitte over de regering - vorige maand gevlucht naar Nederland.

Net als ruim tachtig andere Russen, blijkt vandaag uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor de oorlog waren er zo'n twintig Russische asielaanvragen per maand, vaak van activisten of Russen met een lhbti-achtergrond. Maar sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is het klimaat in Rusland verhard, met draconische wetten die gevangenisstraffen tot 15 jaar zetten op uitspraken over de 'speciale militaire operatie'. Daardoor voelen nog veel meer mensen zich er niet meer veilig.

Een van die Russen is Pavel Avraamov, die met zijn vrouw en dochtertje het land ontvluchtte. Hij ontmoette Romanov en zijn broertje in Ter Apel, waar hij met zijn gezin wacht op zijn asielaanvraag. Avraamov was in Moskou politiek actief en sprak zich op Facebook uit tegen de oorlog, vertelt hij in deze video: