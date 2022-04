ING blokkeert rekeningen van rijke Russische Nederlanders

Een paar duizend klanten van ING hebben een bericht gekregen dat ze niet meer dan een ton op hun rekening mogen hebben, omdat ze de Russische of Belarussische nationaliteit hebben. Ook mensen die al decennia in Nederland wonen hebben dit bericht gekregen.

Rekeningen van klanten die daadwerkelijk meer dan een ton hebben zijn geblokkeerd: er kan geen geld meer bijgeschreven worden op hun rekening. Hoeveel rekeningen de ING geblokkeerd heeft is niet duidelijk.

De bank zegt hiermee een sanctie van de Europese Unie uit te voeren, maar gaat verder dan andere banken. Zo heeft ABN Amro deze maatregel alleen opgelegd aan Russische klanten die niet in de Europese Unie wonen.

Volgens een woordvoerder van die bank gaat dat om veel minder dan een paar duizend mensen. De Rabobank en de Volksbank hebben nog niet laten weten hoe zij de sanctie uitvoeren.

Blokkade

De maatregel komt voort uit één van de Europese sancties: er is een verbod op het aannemen van tegoeden hoger dan een 100.000 euro van mensen met een Russische nationaliteit of die in Rusland wonen. Maar dat geldt niet voor mensen die daarnaast ook de nationaliteit van een EU-land hebben, of een geldige verblijfsvergunning binnen de EU.

In het geval van ING geldt deze regel nu dus ook voor iedereen die ooit is aangemeld als Rus of Belarus. Als die klanten kunnen aantonen dat ze ook een EU-nationaliteit of verblijfsvergunning hebben wordt de blokkade opgeheven.

Bij rekeningen die door deze sancties zijn geblokkeerd worden alle overschrijvingen tegengehouden als het totaalsaldo daarmee boven een ton uitkomt. Ook kan er dan geen geld meer kan worden overgemaakt vanuit de spaarrekening of beleggingsrekening naar de betaalrekening. Dit geldt voor alle Russen zonder verblijfsvergunning in de EU, ook voor 'gewone Russen' die niet direct iets met de oorlog te maken hebben.

In het geval van ING kan het ook voorkomen dat klanten die op dit moment geen Russische nationaliteit meer hebben, ook onder de blokkade vallen.