Koningin Elizabeth wordt 96, maar groots feest is pas in de zomer

Er worden saluutschoten afgevuurd in Hyde Park en er is een foto vrijgegeven van koningin Elizabeth met haar Fell-pony's Katie en Nightingale, maar voor het overige viert de Britse vorstin haar 96e verjaardag vandaag in privékring op Sandringham. Haar vorig jaar overleden echtgenoot prins Philip was dol op dit landgoed in het oosten van Engeland, in het bijzonder op een huisje vlak aan zee, Wood Cottage, waar de koningin deze dag haar familie en vrienden ontvangt.

In oktober werd Elizabeth in het ziekenhuis opgenomen en sindsdien vermijdt ze de openbaarheid en laat ze verplichtingen over aan haar zoon, prins Charles. In februari liep ze een coronabesmetting op, waardoor ze naar eigen zeggen snel vermoeid is, maar er worden verder geen duidelijke redenen gegeven voor haar teruggetrokkenheid.