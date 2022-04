Queen Elizabeth was 'moe en uitgeput' door corona

De Britse koningin Elizabeth raakte "moe en uitgeput" van corona, vertelde ze patiënten en artsen tijdens een digitaal bezoek aan een Londense corona-afdeling. In gesprek met een patiënt ging ze kort in op hoe ze zich zelf voelde toen ze in februari de ziekte opliep.

De 95-jarige Elizabeth was via een videoverbinding aanwezig bij de officiële inwijding van de afdeling, die naar haar is vernoemd. De Queen Elizabeth Unit met 155 bedden werd op het hoogtepunt van de pandemie ingericht op twee verdiepingen van Royal London Hospital. Inmiddels zijn er zo'n 800 mensen verpleegd.

Elizabeth sprak onder meer met een patiënt die in december 2020 covid kreeg. Zijn broer en vader overleden aan de ziekte, hij werd zelf ernstig ziek opgenomen.

"Je wordt er zo moe en uitgeput van, hè", deelde Elizabeth haar ervaringen met Asef Hussain en zijn vrouw Shamina. "Die afschuwelijke pandemie."

Marathon zonder finish

Hussain vertelde de koningin dat hij nu aan de beterende hand is, al krijgt hij nog altijd extra zuurstof. "Het gaat de goede kant op, ik herstel. Ik mocht recent weer uit de rolstoel dus kan nu rondlopen."

"Wat fijn dat het weer beter gaat", reageerde Elizabeth. Ze merkte op dat Hussain besmet raakte "toen de ernstigste variant" van de ziekte rondging. "Wat moet het een angstige ervaring zijn geweest om zo ziek te zijn." Ook vroeg ze zijn vrouw hoe het was om haar man al die tijd niet te kunnen bezoeken. Shamina legde uit dat het contact digitaal was verlopen.

Voordat een plaquette met de naam van de afdeling werd onthuld, sprak Elizabeth ook met de leiding en het verplegend personeel van het ziekenhuis. "We zorgden ervoor dat niemand alleen was. We hielden hun handen vast, veegden hun tranen weg en troostten hen", zei een verpleegkundige. "Soms voelde het als een marathon zonder finish."