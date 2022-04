Assange mag worden uitgeleverd aan VS, maar hij kan nog in beroep

Het bevel is een nieuwe stap dichter bij de uitlevering van Assange aan de VS, maar het betekent niet dat de Australische klokkenluider meteen op het vliegtuig wordt gezet. Zijn advocaten hebben nog tot 18 mei de tijd om beroep aan te tekenen tegen het besluit.

Eerdere rechter zag ook geen bezwaar

In december oordeelde een rechter in een beroepszaak al dat er geen bezwaar was om Assange (50) aan de VS uit te leveren. De Amerikanen waren in beroep gegaan tegen de uitspraak van een lagere Britse rechter die oordeelde dat Assange niet uitgeleverd mag worden vanwege zorgen om zijn mentale gezondheid.

De uitlevering werd goedgekeurd doordat de Verenigde Staten beloofden Assange niet onder een streng regime vast te zetten, en dat hij een aanvraag kan indienen om een eventuele straf in zijn geboorteland Australië uit te zitten.

Geheime documenten

Assange wordt verdacht van het lekken van geheime informatie over de oorlogen in Irak en Afghanistan. Hij probeert al jaren om uit handen te blijven van de Amerikaanse justitie, die hem wil vervolgen voor spionage vanwege de publicatie van de vertrouwelijke documenten in 2010. Hij zou daarmee de levens van Amerikaanse militairen in gevaar hebben gebracht. Zijn medestanders stellen dat hij oorlogsmisdaden heeft blootgelegd.

Als hij in de VS wordt vervolgd, riskeert de oprichter van de bekende klokkenluiderssite volgens Amerikaanse media een gevangenisstraf van 175 jaar.

De klokkenluider zocht in 2012 zijn toevlucht in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij zeven jaar woonde. De politie arresteerde hem in 2019. Ecuador trok toen zijn handen van hem af, nu zit hij vast in de Londense gevangenis Belmarsh.