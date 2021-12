Uitlevering Wikileaks-oprichter Julian Assange aan VS stap dichterbij

De Verenigde Staten zijn een stap dichterbij de uitlevering van Wikileaks-oprichter Julian Assange door het Verenigd Koninkrijk. Het gerechtshof in Groot-Brittannië heeft bepaald dat daar geen bezwaar tegen is.

De uitspraak betekent nog niet direct dat de Wikileaks-oprichter wordt uitgeleverd, hij kan nog in beroep gaan. Assange zit vast in Londen in afwachting van de uitleveringszaak.

De VS ging in beroep tegen de uitspraak van een lagere Britse rechter die oordeelde dat Assange niet uitgeleverd mag worden vanwege zorgen om zijn mentale gezondheid. De rechter vreesde dat Assange zelfmoord zou plegen na uitlevering aan de VS. Op die zitting bleek uit verklaringen van artsen en psychologen dat het al langer niet goed gaat met hem.

De Verenigde Staten bestreden dat de kans op zelfmoord bestaat, met het argument dat Assange geen geschiedenis heeft van ernstige aanhoudende psychische aandoeningen en dus terecht kan staan in Amerika. Volgens advocaat James Lewis is hij nog niet zo ziek dat hij zich er niet van kan weerhouden om zichzelf iets aan te doen.

Spionage

De Amerikaanse autoriteiten beloofden dat Assange niet in een zwaar beveiligde gevangenis terecht zal komen en bovendien dat hij de straf die de VS hem oplegt in zijn geboorteland Australië kan uitzitten.

De 50-jarige Assange probeert al jaren om uit handen te blijven van de Amerikaanse justitie, die hem wil vervolgen voor spionage vanwege de publicatie van vertrouwelijke documenten in 2010.

Hij zocht in 2012 zijn toevlucht in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij zeven jaar woonde. De politie arresteerde hem in 2019. Ecuador trok toen zijn handen van hem af, nu zit hij vast in de Londense gevangenis Belmarsh.

Vrijheid van meningsuiting

Als hij in de VS wordt vervolgd, riskeert de oprichter van de bekende klokkenluiderssite volgens Amerikaanse media een gevangenisstraf van 175 jaar. Lewis nuanceerde dat met de opmerking dat "de langste straf die ooit voor dit misdrijf is opgelegd, 63 maanden is".

Advocaten van de Australiër stellen dat Assange als journalist handelde en zich dus kan beroepen op de vrijheid van meningsuiting. Ze wijzen erop dat hij met het lekken van de documenten militaire misstanden in Irak en Afghanistan blootlegde.

Uiteindelijk moet de Britse minister van Binnenlandse Zaken de knoop doorhakken.