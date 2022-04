IND versoepelt procedure gezinshereniging vanwege lange wachttijden

De vraag is echter of het wel voor alle nareizigers haalbaar is om aan de gevraagde documenten te komen. Soms is dat lastig vanwege de administratieve praktijk in het land van herkomst of door persoonlijke omstandigheden.

De IND gaat daar vanaf eind april meer rekening mee houden. In het geval van minderjarige kinderen kan de dienst er bijvoorbeeld voor kiezen om een dna-onderzoek of interview af te nemen, in plaats van de aanvraag meteen helemaal af te wijzen als de officiële papieren ontbreken.

250 aanvragen per week

Ook de lopende aanvragen worden tijdelijk versoepeld afgehandeld. De IND schort sommige aanvullende onderzoeken voorlopig op, zoals het dna-onderzoek, als de biologische band tussen ouders en kinderen al op een andere manier is aangetoond. De organisatie verwacht dat deze versoepelingen tijdwinst opleveren voor zo'n 9000 lopende aanvragen.

De afgelopen tijd is het aantal aanvragen voor gezinshereniging snel toegenomen. Volgens de IND komt dat onder meer doordat de dienst ook meer asielaanvragen krijgt en die relatief vaker inwilligt. Ook corona speelt mee: aanvragen die vanwege de coronacrisis en reisbeperkingen niet konden worden ingediend, komen nu alsnog binnen. De IND zegt de laatste maanden gemiddeld 250 aanvragen per week te ontvangen.

Menselijke maat

Vluchtelingenwerk toont zich tevreden met de voorgestelde aanpassingen van de IND. "Wij zijn blij dat de IND vanaf nu soepeler omgaat met de bewijslast om de gezinsband aan te tonen, waardoor er sneller beslissingen kunnen worden genomen", zegt de hulporganisatie in een reactie tegen persbureau ANP.

Vorige week had Vluchtelingenwerk nog stevige kritiek op de "strenge en onrealistische eisen" bij de procedure voor gezinshereniging. "Deze werkwijze geeft vluchtelingen het voordeel van de twijfel en biedt meer ruimte voor de menselijke maat in het asielbeleid", zegt de organisatie nu.