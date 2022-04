Duizenden asielzoekers wachten op gezinshereniging door drukte bij IND

Een op de drie aanvragen voor gezinshereniging wordt momenteel buiten de wettelijke termijn van zes maanden afgehandeld. Dat laat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) weten op vragen van de NOS.

Volgens de organisatie zijn er meerdere oorzaken voor de vertraging. Zo kwamen er de afgelopen maanden meer aanvragen binnen dan verwacht. Ook ontstond er door de coronamaatregelen een wachtrij. Het lukte mensen in die periode nauwelijks om het benodigde inreisvisum op te halen bij een Nederlandse ambassade. Nu de maatregelen grotendeels zijn opgeheven, worden alsnog veel aanvragen ingediend.

Het is niet voor het eerst dat er grote vertragingen zijn bij de IND. Enkele jaren geleden was dat ook al het geval.

Onrust en wanhoop

Een asielzoeker met een verblijfsvergunning mag gezinsleden laten overkomen naar Nederland. Het kan dan gaan om een partner, echtgenoot en kinderen. Een aanvraag moet binnen zes maanden worden behandeld.

Maar volgens Vluchtelingenwerk wachten duizenden statushouders langer dan zes maanden op een besluit en leidt dat tot onrust en wanhoop in asielzoekerscentra. De organisatie wil dat staatssecretaris Van der Burg zo snel mogelijk ingrijpt. "Er is een structureel tekort aan personeel en de procedure voor gezinshereniging is veel te ingewikkeld", zegt een woordvoerder.

Volgens de organisatie heeft de IND momenteel te weinig ervaren mensen in dienst en moeten de medewerkers die de aanvragen behandelen "snoeihard werken".

Strenge eisen

"Vluchtelingen voelen zich vergeten. Ze hebben hun kinderen vaak al langer dan een jaar niet gezien. Elke dag dat ze langer moeten wachten is er één te veel", zegt Vluchtelingenwerk over de situatie in de asielzoekerscentra, waar de statushouders vaak noodgedwongen nog verblijven.

Wat Vluchtelingenwerk betreft worden er structureel meer mensen aangenomen bij de IND. Ook wil de organisatie dat de "strenge en onrealistische eisen" bij de procedure voor gezinshereniging van tafel gaan. "De afgelopen jaren zijn duizenden afgewezen verzoeken na een bezwaar of tussenkomst van de rechter alsnog ingewilligd. Dat zijn er schrikbarend veel. Dit laat zien dat er iets mis is met de gezinsherenigingsprocedure."

"Het belang van hereniging van gezinsleden die door de vlucht van elkaar gescheiden zijn is groot", erkent de IND. "Daarom spannen we ons onverminderd hard in om nareisaanvragen zo snel mogelijk af te handelen."