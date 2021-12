IND verplaatst deel aanmeldingslocatie naar Zevenaar om Ter Apel te ontlasten

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft zijn aanmeldingslocatie voor nareizende gezinsleden van een deel van de Nederlandse asielzoekers verplaatst naar Zevenaar.

De groep die zich sinds gisteren in Zevenaar moet melden kan bij aankomst verblijven bij een gezinslid in Nederland met een verblijfsvergunning. Ze hebben dus geen plek in een asielzoekerscentrum nodig, maar dragen wel bij aan de drukte bij het aanmeldingscentrum in Ter Apel.

Op basis van ervaring met deze eerste groep mensen, wordt samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gekeken of ook andere groepen zich mogelijk in Zevenaar kunnen aanmelden in plaats van Ter Apel.

In Ter Apel is het druk vanwege de hoge instroom van asielzoekers en nareizigers. Voor 2021 was rekening gehouden met 18.000 eerste asielaanvragen, maar naar verwachting komt dat aantal dit jaar uit op tussen de 23.000 en 25.000.

Krappe woningmarkt

De problemen met drukte in Ter Apel staan niet op zichzelf. Het COA is overal in het land op zoek naar extra capaciteit omdat de asielzoekerscentra overvol zitten. Er is niet alleen sprake van een hoge instroom, maar door de krappe woningmarkt vinden statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) minder makkelijk een eigen woning.

Er is daarom grote behoefte aan extra noodopvang en nieuwe permanente locaties. Onder meer in Utrecht, Huizen en Rotterdam openden deze maand noodopvangen.