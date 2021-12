Noodopvang voor 350 vluchtelingen in hotel in Utrecht, COA zoekt nog naar extra plekken

Er komen tijdelijk extra opvangplekken voor asielzoekers in een hotel in Utrecht. Daar kunnen volgens de gemeente voor maximaal zes maanden 350 vluchtelingen worden opgevangen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) begint deze week al met het aanpassen van de inrichting van het hotel aan de Biltsestraatweg. Zo worden er bijvoorbeeld stapelbedden geplaatst om de capaciteit uit te breiden, meldt RTV Utrecht. Het COA verwacht dat de vluchtelingen in de week van 6 december naar Utrecht komen.

Omwonenden en ondernemers in de omgeving zijn geïnformeerd via een wijkbericht met daarin een uitnodiging voor een digitale informatieavond, zegt de gemeente.

Asielzoekerscentra overvol

Het COA zoekt overal in het land naar extra capaciteit, omdat de asielzoekerscentra overvol zitten. Er is sprake van een "zeer hoge instroom" en statushouders vinden minder makkelijk een eigen plek door de krappe woningmarkt. In de centrale opvanglocatie in Ter Apel is het al wekenlang te vol.

Een eerder plan om een voormalig casinogebouw in Utrecht in te zetten als opvanglocatie liep spaak. De Veiligheidsregio Utrecht wilde pas een vergunning geven na een ingrijpende verbouwing, maar daarvoor was geen tijd.

NOS op 3 legt in deze video uitgebreid uit waarom het asielsysteem is vastgelopen: