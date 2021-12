'Noodopvang asielzoekers in tenten en hallen zo snel mogelijk stoppen'

Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de manier waarop nu asielzoekers worden opgevangen in noodlocaties. Dat zegt Vluchtelingenwerk Nederland na een inventarisatie van 21 van die tijdelijke opvanglocaties. De opvang in tenten en in hallen is ondermaats, zeker voor kinderen, stelt woordvoerder Martijn van der Linden op basis van de quickscan.

In de 21 onderzochte locaties wonen ruim 5000 mensen; op 16 locaties verblijven ook kinderen. Hoeveel mensen per locatie worden opgevangen verschilt; in de ene gaat het om 30 mensen, in de andere om 800. Onder meer hotels, schepen, zorgcentra, kazernes, hallen en tenten dienen als noodopvanglocaties. Waar Vluchtelingenwerk het over tenten heeft, spreekt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) overigens over tentpaviljoens.

Huilende kinderen

Uit de inventarisatie blijkt dat er in de grootschalige hallen en tenten geen rust is. De dunne wandjes rond de woonverblijven zijn gehorig en hebben geen plafond. "Je hoort iedere nacht kinderen huilen, het gesnurk van de buurman en de geluiden van veel andere bewoners", beschrijft Van der Linden de situatie in een aantal noodopvanglocaties, zoals die in Goes en Schinnen.