Nieuw leven in het Veluwemeer voor 300.000 kofferpalingen

De 300.000 glasaaltjes die de douane maandag bij drie smokkelaars in beslag nam op Schiphol krijgen een nieuw leven. De kleine palingen zijn overgebracht naar het Veluwemeer bij Harderwijk. Daar zwemmen ze nu in alle vrijheid rond.

"Nadat was vastgesteld dat het inderdaad om Europese glasaal ging, hebben we onze specialisten direct aan het werk gezet om zoveel mogelijk palinkjes een overlevingskans te bieden", zegt Alex Koelewijn van de stichting Dupan bij Omroep Gelderland. In die stichting werken palingvissers, viskwekers en vishandels samen.

De glasaaltjes werden maandag in beslag genomen bij drie Maleisiërs, twee mannen en een vrouw, die op doortocht waren van Portugal naar Azië, Ze hadden acht grote, identieke koffers bij zich, die de aandacht trokken van de beveiliging. De koffers bleken vol te zitten met plastic zakjes die waren gevuld met water en kleine aaltjes. In totaal had 'de vangst' een gewicht van 105 kilo.

Aaltjes zijn goud waard

De aaltjes zijn goud waard, weet Koelewijn: "Op de Chinese markt wordt voor deze glasaal vijf- tot tienmaal zoveel geboden als in Europa. Daar worden ze opgekweekt tot palingen voor consumptie. Dat is kwalijk, want het Europese quotum bestaat niet voor niets. De hoeveelheid paling die wij in Europa mogen consumeren is streng gereguleerd, om de paling te beschermen. Daarom moet er alles worden gedaan om smokkel naar Azië tegen te houden."

Koelewijn noemde palingsmokkel eerder 'world's biggest wildlife crime'. Er is sinds 2018 een keurmerk voor volledig traceerbare paling, waardoor er tegenwoordig veel minder gesmokkeld wordt dan voor die tijd. Maar afgelopen maandag werd dus toch weer een poging gedaan. De drie verdachten zijn opgepakt. De NVWA heeft proces-verbaal opgemaakt.

Volgens de stichting Dupan heeft het overgrote deel van de aaltjes het avontuur overleefd. De diertjes krijgen in het Veluwemeer de kans om ongehinderd op te groeien.