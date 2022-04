Koffers met 300.000 glasaaltjes onderschept op Schiphol

De douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben maandag op Schiphol 105 kilo glasaal in beslag genomen. De in totaal zo'n 300.000 nog levende jonge palingen zaten verspreid over acht koffers in plastic zakken met water. Drie passagiers zijn aangehouden.

Het drietal was op doorreis van Portugal naar Maleisië. Hun bagage, acht identieke koffers, trok de aandacht van de beveiliging van de luchthaven, waarop de douane werd ingeschakeld. In de koffers bleken dus kilo's jonge palingen te zitten. Inspecteurs van de NVWA hebben de glasaaltjes in beslag genomen.

De paling is een beschermde diersoort en die op de internationale rode lijst voor ernstig bedreigde diersoorten staat. De export van paling, dus ook glasaal, is aan strenge regels gebonden. Voor de uitvoer van paling en glasaaltjes is een speciale vergunning nodig.

Uitgezet in Nederland

In Nederland worden regelmatig glasaaltjes uitgezet om de palingstand te verbeteren. Zo werden vorige maand in het Grevelingenmeer nog miljoenen aaltjes uitgezet. De in beslag genomen glasaaltjes worden ook in Nederlandse wateren uitgezet, aldus de NVWA.

In 2017 werd op Schiphol 72 kilo levende glasaal gevonden. Die palingen zaten eveneens verstopt in koffers gevuld met plastic zakken met water. Een Chinese man en zijn vrouw, die de koffers hadden ingecheckt, zijn toen aangehouden, schreef NH Nieuws destijds.