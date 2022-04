OM toont beelden uit EBI van 'doortrapte' communicatie tussen Taghi en advocaat

De officier van justitie meldde dat de politie in 2020 al was getipt over een mogelijke uitbraak. Twee zonen van Taghi zouden samen met een inmiddels aangehouden Italiaanse crimineel hebben gesproken over een aanslag op de EBI met wapens en explosieven.

Later kwam Youssef T. in beeld als schakel tussen Taghi en de buitenwereld. Hij werd oktober vorig jaar aangehouden tijdens een van zijn vele bezoekjes aan de EBI.

De advocaten van Youssef T. voelden zich overvallen door het filmpje van het OM. Het was vanochtend reden voor T. om in de cel te blijven en niet in de rechtszaal te verschijnen. "Cliënt heeft geen zin in een showproces", zei zijn advocaat Yassine Bouchikhi. "Het OM probeert er een trial by media van te maken."

Zij wilden nu niet op de beelden reageren. De advocaten gaan eerst al het opgenomen materiaal bekijken, omdat volgens hen mogelijk belangrijke context verloren is gegaan. De rechtbank zei dat het netjes was geweest als het OM de beelden van tevoren had verstrekt, zodat de advocaten van Youssef T. zich er op hadden kunnen voorbereiden. Toch mocht het OM de presentatie wel laten zien.

Verschoningsrecht

Vandaag was de tweede zitting in de zaak tegen Youssef T., die onder andere wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Volgens het OM was hij volledig op de hoogte van de voorbereidingen voor een uitbraak. De advocaat heeft eerder gezegd dat hij niet uit vrije wil handelde.

Ridouan Taghi is zelf ook verdachte in deze zaak, maar wordt vooralsnog niet vervolgd. Volgens het OM weigert hij om aan een verhoor mee te werken.

Er wordt nog onderzocht in hoeverre Youssef T. zich kan beroepen op zijn verschoningsrecht. Dat recht houdt in dat correspondentie tussen advocaat en cliënt vertrouwelijk is. In dit geval moet bepaald worden of dat ook geldt voor Youssef T. en zijn neef, en wat het Openbaar Ministerie daarvan mag gebruiken en wat niet.

De zaak gaat volgende week verder. Youssef T. blijft voorlopig vast zitten.