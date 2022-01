'Getuige die uitgebreid over Taghi verklaarde vermoord in Spanje'

In Spanje is de man vermoord die bij de politie als eerste uitgebreide verklaringen heeft afgelegd over Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Dat schrijven Het Parool en De Telegraaf. Het lichaam van de 52-jarige Ebrahim B. werd gevonden in een uitgebrande auto nabij de Zuid-Spaanse stad Cádiz. Hij zou door zijn hoofd zijn geschoten.

Een regionale Spaanse krant schrijft dat een vrouw tijdens een wandeling met haar hond zaterdagmiddag stuitte op het lichaam van een man met "mogelijk de Nederlandse nationaliteit".

De Spaanse politie onderzoekt de zaak. Er is nog niets bekend over een motief of verdachten.

Verklaringen over Taghi

B. sprak in 2015 met de Landelijke Recherche over Taghi en zijn organisatie. Zijn verklaringen speelden een sleutelrol in het zogenoemde 26koper-dossier; de strafzaak rond liquidaties die volgens het OM zouden zijn opgezet door onder anderen Taghi.