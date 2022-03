Taghi terug naar iets minder streng regime in Extra Beveiligde Inrichting

Het gevangenisregime van Ridouan Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught is verlicht, bevestigt zijn advocaat na berichtgeving van EenVandaag. Dat is half december al gebeurd. Daarvoor hadden Taghi en zijn detentie-advocaat Thomas van der Horst een klacht ingediend over het zware regime, waarbij Taghi was geïsoleerd en werd bewaakt door gemaskerde cipiers.

Het verzwaarde regime voor Taghi ging begin oktober in en is beëindigd op 15 december. Van der Horst wil niet zeggen wat de achtergrond is van dat besluit, omdat de klachtenprocedure nog loopt. De omstandigheden zouden nu zijn zoals voor de verzwaring.

Aanleiding voor het verzwaren van Taghi's gevangenisregime zou de arrestatie van een advocaat en neef van Taghi zijn geweest. De advocaat diende volgens het Openbaar Ministerie als contactpersoon voor Taghi met de buitenwereld.

De twee zouden met briefjes hebben gecommuniceerd, volgens justitie onder meer over een ontsnapping en drugshandel. Als gevolg van de aanhouding van Taghi's neef doken vier medewerkers van de EBI tijdelijk onder.