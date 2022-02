Militairen vanaf morgen voor de deur van Marengo-proces

Vanaf morgen worden naast agenten ook militairen ingezet rondom de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-West. Daar gaat het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachten verder.

Defensie helpt de politie met het beveiligen van de rechtbank en het gebied eromheen, een bedrijventerrein dat grenst aan de wijk Osdorp. Vorige maand werd duidelijk dat de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) om hulp van het leger heeft gevraagd, omdat de beveiligingsoperatie te veel agenten kost.

Naast de zwaarbewapende politiemensen met bivakmutsen staan vanaf morgen rond 'de Bunker' dus ook militairen, in uniform en met gezichtsbedekking. "We kunnen ons voorstellen dat mensen even schrikken, maar dat is niet nodig", verzekert trainingscoördinator José Koning van de politie. "Het gaat erom dat we genoeg handen hebben om dit hele grote proces te beveiligen."

De komende tijd zijn er in de Amsterdamse rechtbank veel zittingen in de Marengo-zaak. De zaak is met grote dreiging omgeven, zeker na berichten in NRC dat hoofdverdachte Taghi bezig was met een ontsnappingsplan. Morgen gaat het onder andere over Said R., volgens justitie een nauw contact van Taghi en betrokken bij meerdere moordopdrachten.

Geen tanks

Samenwerking tussen politie en defensie is niet nieuw. De speciale eenheden die bijvoorbeeld afgelopen week bij de gijzeling aan het Leidseplein in Amsterdam zijn ingezet, bestaan uit medewerkers van de Landelijke Eenheid (politie), de Koninklijke Marechaussee en waar nodig het Korps Mariniers (beide defensie).

Wel is het voor het eerst dat militairen op de openbare weg beveiligingswerk doen onder leiding van de politie. Maar, verzekert Koning: "Het leger mag niet méér, er rijden geen tanks door de straten, het is echt ter ondersteuning van de politie."

Goed geoefend

De afgelopen week hebben militairen en politiemensen samen geoefend voor deze gedeelde bewakingstaak. Volgens majoor Roel van de Wiel van de Koninklijke Landmacht is het belangrijk om goed op elkaar ingespeeld te zijn. "We kunnen natuurlijk niet hebben dat we eerst een half uur moeten debatteren over wat te doen."

De leden van de Bewakingseenheid van de politie en de militairen hebben vooral getraind met het aanspreken van mensen, het controleren van auto's en het alert zijn op verdachte situaties. "De politie is eraan gewend om op straat op te treden en mensen aan te spreken, maar dat is niet wat defensie dagelijks doet", zegt Koning. "Dus wij leren militairen daarmee om te gaan."

Tenue

Defensie assisteert tot begin juli bij de bewaking van de Bunker. De Amsterdamse burgemeester Halsema verwacht dat de inzet van de politie bij de rechtbank dankzij de militaire bijstand kan worden gehalveerd. Het idee is dat er dan weer meer agenten ingezet kunnen worden in de wijken.

Volgens majoor Van de Wiel is defensie graag bereid de politie uit de brand te helpen. "We hebben een veelzijdige taak, van bijstand bij covidvaccinaties tot hulp bij hoogwater en nu dus ook beveiligingstaken bij de politie. Het is misschien even wennen, want ons groene tenue zie je niet zo vaak, zeker niet midden in de stad."