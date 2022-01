Leger ingezet voor beveiliging processen in De Bunker

Voor de beveiliging van zittingen in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam zal het leger worden ingezet. Eerder meldde de NOS al dat het kabinet daarover in gesprek was met het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, de politie en burgemeesters.

Burgemeester Halsema van Amsterdam schrijft nu aan de gemeenteraad dat ze inderdaad de hulp van Defensie inroept.

Volgens Halsema, het Openbaar Ministerie en de politie in Amsterdam legt de beveiliging van "hoog risico-zittingsdagen" zo'n groot beslag op de capaciteit van de politie dat bijstand van Defensie noodzakelijk is.

Er zijn steeds meer zittingen met een hoog risico en er worden veel mensen beveiligd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Marengoproces tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachten en het Erisproces tegen motorclub Caloh Wagon.

