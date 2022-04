Daling CO2-uitstoot stokt: kolencentrales stoten 70 procent meer CO2 uit

De vier kolencentrales in Nederland hebben vorig jaar 69 procent meer CO2 uitgestoten dan het jaar daarvoor. Mede daardoor is er een einde gekomen aan de daling van de uitstoot in Nederland die in 2015 was ingezet. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit. De uitstootdaling is omgezet in een minieme stijging van 0,03 procent.

De grootste kolencentrale van Nederland, die van RWE in de Eemshaven, stootte zelfs meer dan twee keer zoveel uit: 5,3 megaton vorig jaar in plaats van 2,5 Mton in 2020. Samen waren de kolencentrales goed voor 7 procent van de totale uitstoot in Nederland.