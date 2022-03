Vermindering uitstoot broeikasgassen stokt, Urgenda-doel niet gehaald

De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen heeft in 2021 niet doorgezet, melden het CBS en het RIVM in een eerste raming. Door de hogere uitstoot vorig jaar komt de reductie ten opzichte van 1990 uit op 23,9 procent. Dat is onder de Urgenda-doelstelling van minimaal 25 procent.

Vorige maand werd nog bekend dat het klimaatdoel, dat werd bekrachtigd door de rechter, in 2020 wel werd gehaald. De uitstoot van broeikasgassen lag in dat jaar 25,5 procent lager dan in 1990.

Verder dalen

De Hoge Raad bepaalde eind 2019 in een door Urgenda aangespannen zaak dat de uitstoot met ten minste 25 procent moet zijn verminderd. De komende jaren is het de bedoeling dat de uitstoot verder daalt. In de Klimaatwet is vastgelegd dat de afname in 2030 49 procent moet zijn ten opzichte van 1990. Het kabinet wil dat nog ophogen tot 55 procent.

Het CBS zegt dat het doel voor vorig jaar onder meer niet is gehaald door de relatief koude eerste maanden van 2021 in vergelijking met een jaar eerder. Er werd meer aardgas verbruikt in bebouwde gebieden. De uitstoot steeg daar met 10 procent.

Ook in de landbouw lag de uitstoot van broeikasgassen hoger, met 2 procent. In de elektriciteitssector was eveneens sprake van een stijging. In de mobiliteitssector en in de industrie bleef de uitstoot ongeveer gelijk.

'Pure mazzel'

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda zei vorige maand over het behalen van de doelstelling in 2020 al dat sprake was van "toevalstreffers". Directeur Marjan Minnesma stelde dat "de absolute ondergrens" was behaald. "Maar er is in ieder geval beweging, het is beter dan wat er tot op heden behaald is, maar het is pure mazzel", sprak ze.