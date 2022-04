De toekomst in de ruimte: hotels, maanreizen en wankelende samenwerking

Je wist het misschien niet, maar het is vandaag de internationale dag van de bemenste ruimtevaart. 12 april was de dag waarop Joeri Gagarin in 1961 als eerste de ruimte inging.

Hoe staat het ervoor met de bemande ruimtevaart en de ambitieuze plannen voor de komende jaren?

Wanneer lopen er weer mensen op de maan?

Op dit moment test NASA een nieuwe megaraket, het SLS, dat de komende jaren mensen terug naar de maan moet gaan brengen. Er is nog geen officiële datum, maar de eerste vlucht (nog zonder astronauten aan boord) wordt ergens in juni verwacht. In 2024 moeten er weer astronauten rond de maan vliegen.

Maar een maanlanding laat nog wat langer op zich wachten, verwacht ruimtevaartkenner Ronald Klompe, verbonden aan het Nationaal Ruimtevaart Museum in het Aviodome. "Daarvoor is een maanlander nodig. Er wordt er een door SpaceX gebouwd, maar die is nog volop in ontwikkeling. Officieel staat de maanlanding gepland in 2025 of 2026, maar ik reken erop dat het 2028 kan worden."