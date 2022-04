Generale repetitie voor enorme maanraket NASA, met Nederlands tintje

Berthe zal er in Florida bij zijn als het 2,6 miljoen kilo zware gevaarte zich binnenkort met oorverdovend kabaal van het lanceerplatform verheft. "Alleen zal ik het dan nog steeds op een scherm zien, want ik ben dan aan het werk."

Als coördinator van het Europese onderdeel van de missie reist hij daarna door naar het controlecentrum in Houston om de rest van de vlucht te volgen. Met ingehouden spanning, want er staat veel op het spel. De Europeanen zullen het in hen gestelde vertrouwen moeten waarmaken en er is behoorlijk geïnvesteerd: ESA betaalt zo'n 250 miljoen euro per servicemodule.

Dat valt in het niet bij de ruim 90 miljard dollar die NASA tot 2025 kwijt is aan het Artemisproject, benadrukt Berthe. "En we krijgen er veel voor terug. In ruil voor de onderdelen die ESA levert mogen onze astronauten gratis mee naar de maan. In eerste instantie nog niet naar het oppervlak, maar dat kan de volgende stap zijn."