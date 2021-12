NASA vraagt bedrijven om vervangers voor ISS

Intussen werkt Nanoracks aan een ruimtestation genaamd Starlab, dat in 2027 gelanceerd moet worden. Northrop Grumman wil een modulair ruimtestation bouwen dat ruimtetoeristen, laboratoria en faciliteiten met kunstmatige zwaartekracht kan huisvesten of aankoppelen.

Geen van de bedrijven heeft bekendgemaakt hoeveel de ruimtestations uiteindelijk moeten gaan kosten. De financiële toezegging van NASA mag maximaal 40 procent van de totale kosten bedragen.

Ruimtestation ISS wordt al 21 jaar bemand en was bij ingebruikname een symbool voor internationale samenwerking, met name tussen de Verenigde Staten en Rusland. De verwachting is dat het tot 2028 bemand kan blijven.