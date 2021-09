Eerste 'echte' toeristische ruimtevlucht van start, hoe historisch is Inspiration4?

Nu is het Netflix die de vlucht volgt, in die tijd waren het journalisten die werden meegevraagd. "Met als achterliggend doel de gedachte dat de krantenlezer zou zien wat dat vliegtuig voor hem in de toekomst zou kunnen gaan betekenen."

Hij verwacht van de passagiers van de Inspiration4-missie straks dezelfde soort euforische boodschappen als van die eerste luchtreizigers. "Zoals die van een journalist van de NRC in 1919 nadat hij een rondje boven Amsterdam had gevlogen: 'Dat ik vlieg is voor mij alles!'"

Mensen waren toen ook bezorgd over de veiligheid. En niet zonder reden. Dierikx: "Die eerste toestellen waren niet heel betrouwbaar. Er zijn er verschillende met passagiers en al boven de Noordzee verdwenen. Mensen waren vaak enorm opgelucht als ze weer op de grond stonden. Ik kan me voorstellen dat de ruimtetoeristen van vandaag dat gevoel delen. Bij een nieuw vervoermiddel dat we nog niet kennen is dat best wel een flinke drempel."

Van A naar A

Maar daar houdt de vergelijking wel op. Want de kritiek die er nu is op de buitenaardse pleziervluchten, klonk toen niet. "De vliegerij projecteerde rond 1920 een nieuw vervoersmiddel waarbij de wereld iets te winnen had. Namelijk het verkorten van de reistijden tussen internationale bestemmingen. Dat perspectief heeft de ruimtevaart helemaal niet. Ze gaan van A naar A."

Voor deze missie is dat nog zo, bevestigt ruimtevaartexpert Ronald Klompe, verbonden aan het ruimtevaartmuseum in de Aviodrome. "Dit is vooral de ultieme vorm van sight seeing. SpaceX heeft daarvoor zelfs het koppelingsmechaniek waarmee de capsule zich normaal aan het ISS vastmaakt, vervangen door een grote uitzichtkoepel."