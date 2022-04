Run op leningen voor verduurzamen, voor lagere inkomens vaak onbereikbaar

Het aantal aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds begon eind vorig jaar al flink te stijgen. In de eerste drie maanden van dit jaar explodeerde het. Ruim 6500 mensen dienden een aanvraag voor een energiebespaarlening in, dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

In de meeste gemeenten verloopt een aanvraag voor een lening via het Nationaal Warmtefonds, in ruim honderd andere gemeenten kun je via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gunstige leningen aanvragen voor bijvoorbeeld het leggen van zonnepanelen. Ook daar zien ze sinds begin dit jaar een toename van het aantal aanvragen. Deze duurzaamheidsleningen kun je aanvragen als je voldoet aan de inkomenstoets van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Die regels zijn vorig jaar aangescherpt.