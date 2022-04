Run op subsidies voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers

Steeds meer mensen willen hun huis verduurzamen, blijkt uit cijfers van overheidsdienst RVO. Die registreerde in het eerste kwartaal drie keer zoveel subsidieaanvragen als vorig jaar, voor onder andere spouwmuurisolatie en warmtepompen. Dit jaar kwamen van januari tot maart ruim 17.000 aanvragen binnen, tegen bijna 6500 aanvragen in dezelfde periode in 2021.

Die RVO ziet toe op de verdeling van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Uit dat potje kunnen mensen geld krijgen als ze hun huis hebben verduurzaamd. Voorafgaand aan de klus een subsidieaanvraag indienen is niet mogelijk.

Per aanvraag kan voor meerdere maatregelen of apparaten subsidie worden aangevraagd. Wie zijn vloer en zijn dak isoleert, dient dus één aanvraag in voor twee maatregelen. In het eerste kwartaal werden er voor ruim 37.000 maatregelen en apparaten subsidies aangevraagd.

Gestegen energieprijzen

Bij elkaar is er in het eerste kwartaal voor 52,6 miljoen euro aan subsidie geclaimd, waarvan zo'n 40 miljoen door particulieren. De helft van het geld werd aangevraagd voor isolatie van bijvoorbeeld spouwmuren, dak en vloeren. Warmtepompen staan op de tweede plaats, op ruime afstand gevolgd door zonneboilers.

De toename komt waarschijnlijk door de gestegen energieprijzen, hoewel de RVO daarover geen harde uitspraak kan doen. De overheidsdienst houdt er ook rekening mee dat de ISDE-regeling vorig jaar minder bekend was, omdat die toen net was herzien.

Vertraging in de cijfers

Het CBS meldde vanochtend dat energie vorige maand 157 procent duurder was dan een jaar eerder. Een van de oorzaken is de oorlog in Oekraïne, maar de effecten daarvan zijn nog niet terug te zien in de RVO-cijfers.

"Er zit een forse vertraging in", zegt een woordvoerder van de RVO. "Er zit tijd tussen het besluit om te gaan verduurzamen, de daadwerkelijke start van de klus en de oplevering. Pas na het werk kun je een subsidieaanvraag indienen."

Wie bijvoorbeeld een warmtepomp wil, moet daar maanden op wachten door een groot tekort aan technisch personeel. Het gros van de aanvragen die in het eerste kwartaal binnenkwamen, zijn dus voor klussen die vorig jaar werden afgerond. Wel is het volgens de RVO erg aannemelijk dat het aantal aanvragen de komende tijd verder oploopt.

Twaalf keer zo veel klussen

Het kabinet lanceerde zaterdag het Nationaal Isolatieprogramma om meer energie te besparen. Den Haag trekt tot 2030 miljarden uit om 2,5 miljoen van de 8 miljoen huizen beter te isoleren. Er wordt prioriteit gegeven aan de 1,5 miljoen woningen met een energielabel van E of slechter.

Ook in de isolatiesector is het alle hens aan dek, zegt brancheorganisatie Venin in de Volkskrant. Bedrijven zagen het aantal offerteaanvragen de afgelopen maanden verzesvoudigen. Het aantal opdrachten dat daaruit voortkwam verdubbelde en dat betekent dat het aantal klussen twaalf keer zo groot is.

Voordeel van de hoge energieprijzen is dat bijvoorbeeld een warmtepomp relatief snel is terugverdiend, binnen vier of vijf jaar. Bij een lagere gasprijs is de terugverdientijd twee tot drie jaar langer.