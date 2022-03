Meer vraag naar hybride warmtepomp door gasprijs, maar wat is dat eigenlijk?

Er is een groeiende interesse in (hybride) warmtepompen, als gevolg van de hoge gasprijs en de angst dat die vanwege de oorlog in Oekraïne nog eens flink verder kan stijgen. Dat meldt Techniek Nederland, de branche-organisatie van installateurs. Ook het aantal mensen dat subsidie aanvraagt neemt al een paar maanden flink toe. Maar tegelijkertijd blijken veel mensen niet eens te weten wat een hybride warmtepomp is.

De overheid wil graag dat mensen zo'n toestel aanschaffen vanwege het klimaat, als alternatief voor de cv-ketel op aardgas. De subsidie is daarom begin dit jaar verhoogd. Maar uit een opinieonderzoek door Milieu Centraal blijkt dat maar 50 procent van de bevolking weet wat een hybride warmtepomp is, en 70 procent weet niet dat je er subsidie voor kunt krijgen. Bij lager opgeleiden is de onbekendheid nog groter.

Kortom, op dit moment profiteren alleen de goedgeïnformeerden, zegt Puk van Meegeren van Milieu Centraal, een consumenten-voorlichtingsorganisatie. "De overheid en de installatiesector zouden er goed aan doen om woningeigenaren veel beter te informeren over de mogelijkheden, zodat meer mensen van de subsidie kunnen profiteren. Daar is al wel geld voor gereserveerd, maar het plan is nog in de maak."

Minder aardgas nodig

Sinds vorig najaar de gasprijzen enorm zijn gestegen, krijgen installateurs steeds vaker vragen over alternatieven voor de traditionele cv-ketel. De oorlog geeft dat nog eens een extra impuls. Met een hybride warmtepomp, die naast een cv-ketel kan worden geplaatst, kan tot 70 procent op aardgas worden bespaard. Omdat mensen ook een cv-ketel houden, kunnen ze op koude dagen nog steeds gebruik maken van aardgas.

Het grootste deel van het jaar kunnen huizen hiermee aardgasvrij worden verwarmd, alleen in koude winters springt de cv-ketel dus nog bij. Die zorgt ook voor het warme water in de badkamer en keuken. Een hybride pomp is goedkoper dan een volledige warmtepomp en doorgaans zijn ook geen andere radiatoren nodig. Ook hoeft een huis minder goed geïsoleerd te zijn dan bij een volledig elektrische installatie.

Tot nu toe worden elk jaar nog altijd honderdduizenden cv-ketels op aardgas verkocht. Als de cv-installatie aan vervanging toe is, krijgen bewoners nog vaak het advies om gewoon opnieuw een cv-ketel te kopen. Maar sinds vorig jaar wil ook de branche zelf dat installateurs een nieuwe ketel gaan combineren met een hybride warmtepomp.

Terugverdientijd

De zogenoemde terugverdientijd van een hybride warmtepomp loopt met de huidige hoge aardgasprijs sterk terug. Zowel Techniek Nederland als Milieu Centraal zeggen dat àls de gasprijs zo hoog blijft, de hybride warmtepomp na vier of vijf jaar is terugverdiend. Gedurende de rest van de levensduur, zo'n 15 jaar, wordt je energierekening dus flink lager. Als de gasprijs weer daalt, wordt de terugverdientijd zo'n zes à zeven jaar.