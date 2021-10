'Het loopt storm', grote vraag naar alles dat gasrekening doet dalen

"We krijgen vaak mensen die willen dat we hun huis nog voor de Kerst isoleren, maar dat gaat meestal gewoon niet." Daar komt nog eens bij dat het door personeelsgebrek moeilijk is om meer mensen aan te trekken. "Plaats je een vacature voor kantoorwerk dan heb je zo negentig sollicitanten, maar adverteer je voor een isoleerder, dan zijn dat er nul", zegt Koster. "Dus onze productie uitbreiden door meer personeel in te zetten, is niet te doen."

Meer vraag naar hr-glas

Ook de vraag naar isolerend glas van hoge kwaliteit stijgt. "Glasbedrijven krijgen nu meer aanvragen voor hoogwaardig isolatieglas", beaamt Cor Wittekoek van de vakgroep Glas van brancheorganisatie Bouwend Nederland. "Vorig jaar is er al een grote renovatiegolf ingezet. Vanwege corona gingen mensen minder op vakantie en besloten ze dus maar hun huis te verfraaien en verduurzamen. En we zien met de gestegen energieprijzen dat aanvragen nu nog meer toenemen."

Ook in deze branche is er een tekort aan personeel. "Er is voldoende capaciteit om glas te leveren, maar het grootste knelpunt is het aantal glaszetters. Als mensen alleen het glas willen vervangen dan kan dat meestal nog wel in een paar weken. Willen of moeten ze meteen ook het kozijn vervangen dan loopt de wachttijd al snel op tot vier tot vijf maanden", aldus Wittekoek.

Zelf isoleren

Consumenten slaan ook zelf aan het klussen om hun huis beter te isoleren, merkt bouwmarkt Gamma. "Wij zien een verdubbeling in de verkoop van kleine isolatieproducten, zoals tochtwering", zegt een woordvoerder. "En er is een plus van tientallen procenten in de verkoop van grotere isolatiematerialen zoals glaswol en steenwol."

Ook Praxis verkoopt meer isolatiespullen. "Normaliter zien we rond deze periode altijd een toename in de verkoop, vooral van dingen voor de snelle isolatieklussen zoals radiatorisolatie en tochtstrippen. Nu zien we ook wel een stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Of dat echt ligt aan de gasprijzen vinden we nog moeilijk om te zeggen."