Thermostaat 2 graden omlaag in overheidskantoren, kabinet hoopt dat burgers volgen

Het kabinet gaat de thermostaat in zo'n 200 overheidsgebouwen 2 graden kouder zetten. Ook wordt er minder gekoeld in de zomer. Dat is beter voor het milieu en het maakt Nederland minder afhankelijk van Russisch gas.

Ook burgers worden opgeroepen zelf minder energie te gebruiken. Het advies is om overdag de cv niet hoger te zetten dan 19 graden en 's nachts 15 graden als maximum aan te houden. Bedrijven wordt gevraagd te kijken hoe er energie kan worden bespaard op verlichting, verwarming en ventilatie.

Onder het motto 'Zet ook de knop om' vragen minister Jetten (Klimaat en Energie) en De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aandacht voor hoe huishoudens en ondernemingen met praktische tips zelf energie kunnen besparen. "Energiebesparing heeft de afgelopen jaren niet de aandacht gekregen die het verdient. Daar gaan we nu verandering in brengen", zegt Jetten.

De vanzelfsprekendheid waarmee we energie gebruiken verandert volgens de ministers. Jetten wijst erop dat besparingen niet alleen klimaatvoordelen bieden en de invloed van Rusland verminderen, maar dat het vanwege de hoge energieprijzen ook veel geld bespaart.

Isoleren

Behalve besparingstips gaat het kabinet ook geld uittrekken om 2,5 miljoen van de 8 miljoen huizen beter te isoleren, zowel koop- als huurwoningen. Tot 2030 wordt daarvoor 4 miljard euro beschikbaar gesteld.

Hoog op het lijstje van het kabinet staan de 1,5 miljoen woningen met een energielabel van E of slechter. Al die huizen moeten voor het einde van het decennium zijn geïsoleerd.

Om meer mensen te bereiken krijgen gemeenten boven op de bestaande subsidieregelingen de mogelijkheid extra korting, vouchers of tegoedbonnen aan te bieden. Voor particulieren die onvoldoende spaargeld hebben voor aanpassingen aan hun woning wordt er een 0-procentlening opgetuigd.