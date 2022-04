Inflatie op het niveau van de jaren '70, voeding fors duurder

Sinds april 1976 is de inflatie in Nederland niet zo hoog geweest. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie kwam afgelopen maand uit op 9,7 procent.

Vooral de energieprijzen stegen flink. Energie was 157 procent duurder dan een jaar eerder. Ook andere producten zoals groenten, koffie, thee en bier worden steeds duurder. Voeding steeg 6,2 procent in prijs. In februari was de stijging nog 4,9 procent.

De kosten voor het verbouwen van een huis, de aanschaf van meubelen en vloerbedekking lopen met meer dan 10 procent op.

Europese methode

Vorige week kwam al naar buiten dat de inflatie in Nederland in maart 11,9 procent was. Dat was de berekening volgens de Europese methode, die het mogelijk maakt om de inflatie in landen in de eurozone met elkaar te vergelijken.

De inflatie volgens de Nederlandse rekenmethode, die vandaag naar buiten is gekomen, maakt het mogelijk om deze inflatie te vergelijken met die van decennia terug. In april 1976 was de inflatie in Nederland 9,8 procent.

Loonsverhoging

De stijging van de cao-lonen kan de prijsstijging bij lange na niet compenseren. In het eerste kwartaal stegen de cao-lonen met 2,4 procent. Die stijging is hoger dan vorig jaar, maar nog altijd veel minder dan de prijsstijgingen. Over het hele eerste kwartaal kwam de inflatie uit op 7,4 procent.