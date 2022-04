'Zo snel zo veel extra huizen isoleren gaat niet lukken'

Het kabinet maakt tot en met 2030 4 miljard euro vrij om 2,5 miljoen woningen te isoleren. "Dat tempo gaan we de komende paar jaar niet voor elkaar krijgen", zegt EIB-directeur Taco van Hoek tegen Nieuwsuur. "We willen te veel, te snel."

Het kabinet wil vooral slecht geïsoleerde woningen met oranje en rode energielabels aanpakken. Daar de vloeren en spouwmuren vullen met isolatiemateriaal is volgens Van Hoek nog best snel te doen. "Maar als het allemaal heel hoogwaardig moet, van zeer onzuinige woningen naar label B zodat je ook op gasloos over kan, zou dat een te grote opgave betekenen."

Het grootste knelpunt is het tekort aan werknemers in de bouw, zegt Van Hoek. "Het aantal gasloze woningen moet omhoog en er moeten ook nog 100.000 woningen per jaar worden gebouwd, in plaats van de huidige 70.000. Dat gaat binnen een paar jaar niet allemaal lukken."

'Hoge energieprijzen voordeel'

Bovendien dekken de miljarden die het kabinet vrijmaakt maar een klein deel van de kosten, zegt Van Hoek. Via subsidieregelingen kunnen huiseigenaren en verhuurders straks een korting aanvragen. "Kleinschalige isolatie-activiteiten kosten zo'n 2000 euro per woning. Maar bij meer ingrijpende activiteiten praat je over 20.000 euro per woning. Dan is 4 miljard misschien 10 procent van de totale kosten."

Het EIB becijferde eerder dat het aardgasvrij maken van woningen trager gaat dan verwacht. Ook nu waarschuwt de directeur dat de isolatieregeling "tijd nodig heeft". "Mensen moeten zelf beslissen of ze willen isoleren. En we weten uit ervaring dat ook mensen bij wie het rendabel zou kunnen, het lang niet allemaal doen. Mensen gaan meestal pas isoleren als ze willen vervangen, niet als ze net het plafond nog hebben laten stuken."

"Het goede nieuws is dat alles z'n keerzijde heeft: de hoge energieprijzen betekenen voor particulieren dat het aantrekkelijker wordt om isolatie-activiteiten te verrichten."